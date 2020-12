Capello: “Lo scudetto è un discorso a tre tra Juve Juve, Milan e Inter”

TORINO- La lotta scudetto, mai come quest’anno, è stata così avvincente. Dopo anni di dominio della Juventus, a giudicare dalle prime battute di questo campionato, i bianconeri dovranno sudare sette camicie per difendere il titolo. Ai microfoni di Gr Parlamento, l’ex tecnico juventino Fabio Capello ha detto la sua sulla situazione: “Per quel che riguarda lo scudetto, probabilmente sarà una corsa a tre con protagoniste Juventus, Milan e Inter. Queste squadre, a dispetto delle altre, hanno trovato la loro quadratura. La squadra di Pioli sta giocando con spensieratezza, si diverte e allo stesso tempo porta sempre a casa i risultati. La sfortuna di giocare senza pubblico ha fatto crescere questa squadra, perché San Siro è uno stadio che può far affondare quei giocatori che mancano di personalità”. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<