Capello: “La Juve ha trovato Chiesa. Ha fatto la differenza”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove a parlato della gara di Champions tra Juve e Dynamo Kiev.

“A me faceva male non vederlo nelle partite che ha giocato in campionato non al 100%, ma si vedeva che non aveva una buona condizione fisica, veniva da un infortunio. Ha fatto la differenza ieri. Lo abbiamo visto dribblare, saltare l’avversario ed essere sempre pericoloso e attento. Questo è un giocatore che riesce ad andare sul fondo e ad avere la forza e la capacità di crossare davanti alla porta in maniera pericolosa. Era quello che è mancato alla Juventus in certi momenti. Aver trovato Chiesa, che con la sua velocità, la sua dinamicità, riesce a rompere le difese degli avversari, secondo me è un grande passo avanti per la Juventus”.