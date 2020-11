Caos Immobile, le mosse della Juve sulla situazione

TORINO- Il caos tamponi in casa Lazio pone in bilico la presenza di alcuni giocatori in vista del match di domenica con la Juventus. C’è particolare preoccupazione per Ciro Immobile, che ha saltato gli ultimi impegni di Champions League, ma che in campionato dovrebbe essere a disposizione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero non prenderà posizioni ufficiali su questa vicenda, non essendone direttamente coinvolto, ma ha invitato ancora una volta tutti a seguire alla lettera il protocollo.