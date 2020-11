TORINO- Eduardo Camavinga, obiettivo della Juve per il centrocampo, ha parlato ai microfoni di As del suo possibile futuro: “Real? I grandi club mi fanno sognare, ma non posso fare il nome di una squadra precisa. Rennes? Vedremo se rimarrò. Non ho fretta di parlare del mio futuro, non abbiamo ancora fissato una data per discuterne. Ci saranno trattative per il rinnovo e a me farebbe piacere rimanere. Ho ancora due anni di contratto, c’è tanto tempo per parlare”.