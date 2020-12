Calhanoglu mercoledì discute il rinnovo: la Juve attende

TORINO – Potrebbero arrivare in settimana degli aggiornamenti interessanti sul mercato della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da SportMediaset, Calhanoglu mercoledì incontrerà il Milan per discutere il rinnovo. Il centrocampista turco è in scadenza con i rossoneri al termine della stagione e nelle ultime settimane è stato accostato alla Vecchia Signora diverse volte. Nell'incontro che ci sarà, parlerà con la dirigenza del prolungamento del suo contratto: il calciatore chiede intorno ai 7 milioni di euro, mentre la società milanese ne offre 3. Nel frattempo, la Juve attende novità per il suo obiettivo.