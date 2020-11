Calcagno: “Juve-Napoli? Non conosco la sentenza, ma il protocollo va applicato scrupolosamente”

TORINO- Il vice-presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del caso Juve-Napoli: “Non conosco bene la sentenza e, nel mio ruolo, non posso commentare. Il nostro protocollo ha una certa tenuta e i calciatori stanno dando una buona immagine del nostro sport. Il protocollo va applicato scrupolosamente perchè, in primis, tutela la salute dei calciatori e poi perchè permette al calcio di continuare ad andare avanti. Continuare con questo sport è un fatto positivo in un momento così difficile”.