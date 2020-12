Cafù: “Arthur è un grande calciatore, ha bisogno di adattarsi a quello che vuole Pirlo”

TORINO- L’ex terzino brasiliano Cafù, ai canali ufficiali dell’UEFA, ha parlato dello juventino Arthur: “Non tutti i brasiliani fanno fatica alla Juve, in molti hanno fatto la storia. E’ solo una questione di adattamento. Arthur viene dalla Spagna, da un calcio diverso a quello a cui deve abituarsi. In Italia devi correre e fare contrasti, in Liga devi pensare a far girare la palla. Arthur è un grande calciatore, altrimenti non farebbe parte della Nazionale. Deve solo abituarsi a cosa gli chiede Pirlo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<