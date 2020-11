Cacciatore e il gesto delle manette nel 2018: “Con la Juve certi episodi non sono mai a tuo favore”

TORINO- Ai microfoni di Varesesport.com, l’ex terzino del Chievo Fabrizio Cacciatore è tornato a parlare del gesto delle manette fatto in occasione dell’incontro con la Juventus nel 2018: “Stavamo facendo una gran partita ma si sa, contro la Juve certi episodi non saranno mai a tuo favore. Stavamo facendo una gara stupenda, nonostante fossimo in 10 per l’espulsione di Bastien. Però ti dà fastidio quando certi episodi, anche piccoli, non vengono fischiati. Magari in TV non si vedono certe cose, ma in campo si notano. Rovinare così una partita perfetta non è mai piacevole”.