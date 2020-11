Cabrini: “Ricordi meravigliosi di Maradona, era un ragazzo dal cuore d’oro”

TORINO- Ai microfoni di Fanpage, l’ex terzino della Juventus Antonio Cabrini ha ricordato Diego Maradona, scomparso ieri all’età di 60 anni: “Ho un ricordo meraviglioso di lui, era un grande atleta e un ottimo ragazzo. Di ricordi ce ne sarebbero moltissimi, ma in questo momento penso sia più giusto ricordare il ragazzo meraviglioso che era fuori dal rettangolo di gioco. La notizia mi ha colpito, non ci si può aspettare la scomparsa di un uomo di 60 anni. Era amato e ammirato in tutto il mondo”.