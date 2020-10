Bushchan (portiere Dynamo Kiev): “Juve senza Ronaldo? Mi è bastato vedere Buffon”

TORINO – Il portiere della Dinamo Kiev, Georgy Bushchan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ucraino commentando la partita contro la Juventus: “Quelle della Champions sono grande emozioni. Sì, non abbiamo potuto ottenere il risultato che ci aspettavamo, ma devo dire che la squadra ha mostrato un grande calcio, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni. È un’esperienza enorme, abbiamo fatto un ottimo lavoro in un breve periodo di tempo. Assenza Ronaldo? Ma c’era Buffon. La Juventus non è solo Ronaldo. Questa è una grande squadra. È una grande esperienza giocare in questo torneo con queste squadre. Hai parlato con Buffon? Ci siamo augurati buona fortuna”.