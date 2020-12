Buffon suona la carica: “Ieri un passaggio a vuoto, ma non cerchiamo scuse. Da oggi…”

TORINO- Il 2020 della Juventus si è concluso con un amaro ko per 3-0. All’Allianz Stadium, la Fiorentina ha trovato il primo successo sotto la gestione Prandelli, infliggendo a Pirlo la prima sconfitta in campionato e infrangendo un record che durava da quasi un decennio. Tra le mura amiche del nuovo stadio, infatti, i bianconeri non avevano mai perso con tre gol di scarto una partita di campionato. Tanta è l’amarezza del mondo bianconero il giorno dopo, con una classifica che, al momento, recita 24 punti dopo 13 partite giocate (in attesa del recupero con il Napoli) e un possibile -10 dal Milan capolista, impegnato questa sera a San Siro contro la Lazio di Inzaghi. Sui social, i calciatori della Vecchia Signora, non vogliono però darsi per vinti, credendo ancora all’obiettivo scudetto. Il cambio di passo, però, è necessario già da Gennaio. Questo è anche il senso delle parole nel post di Gigi Buffon su Instagram. Il portierone, ancora una volta, si conferma uno dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio con le sue parole.