TORINO- Ben 25 anni fa, in un Parma-Milan terminato sul risultato di 0-0, esordiva in Serie A un 17enne Gianlugii Buffon. Oggi, dopo aver stabilito il record di presenze nel massimo campionato, il numero 77 bianconero ricorda quel giorno: “Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita…) Facciamo un tuffo nel passato insieme…”: