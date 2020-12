Buffon: “Questa partita mi ha ricordato quella di Madrid. Ringrazio Tek per il posto”

TORINO – Il portierone della Juve Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, nel post partita di Champions contro il Barcellona.

"Questa partita la ricorderò sempre. È un'impresa che non capita tutti i giorni. Mi ha ricordato una gara che vincevamo 0-3 in Spagna e poi è finita 1-3. Oggi abbiamo vinto da squadra e quando dico squadra intendo 30 persone. Ho talmente poche occasioni per potermi mettere in mostra e prendere gol mi da fastidio in queste platee. Questa è la dimostrazione del fatto per cui continuò a giocare. Mi diverto ancora tantissimo, sono a disposizione di tutti, ho delle ambizioni e mi piace essere da supporto per tutti. Ci tengo a ringraziare Tek perché ogni tanto mi lascia il posto. È già la terza o quarta volta che scambio con la maglia con Messi ed è una cosa speciale".