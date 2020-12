Buffon, infortunio alle spalle: ci sarà a Barcellona

TORINO- Come riportato da Tuttosport, Andrea Pirlo e la Juventus sono pronti a riabbracciare Gigi Buffon. Il portierone bianconero, dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a restare ai box nelle ultime settimane, è infatti pronto a tornare nella lista dei convocati per il match di domani con il Barcellona. In campo, a meno di clamorose sorprese, a difendere i pali ci sarà però Wojciech Szczesny. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<