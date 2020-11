Buffon, il curioso dato: 172 giocatori di Serie A non erano nati all’epoca del suo esordio

TORINO- Gigi Buffon festeggia quest’oggi i 25 anni di carriera, iniziata il 19 novembre 1995 in un Parma-Milan terminato sul risultato di 0-0. OptaPaolo, sul suo profilo Instagram, riporta un dato curioso riguardo il mezzo secolo di carriera del portierone bianconero. Su 468 giocatori militanti nel campionato di Serie A con almeno una presenza, il 19 novembre 1995 ben 172 di essi non erano ancora venuti al mondo. E, da quanto si può evincere dai post pubblicati da Buffon, il numero 77 della Juventus non sembra intenzionato a fermare queste cifre.