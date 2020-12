Buffon e la bestemmia in Parma-Juve: il Procuratore Federale apre un procedimento

TORINO- Brutte notizie in vista per Gianluigi Buffon. Il portierone bianconero, in questi giorni, è nel mirino delle critiche per la presunta bestemmia nel corso della partita di sabato con il Parma e il Procuratore Federale, quest’oggi, ha deciso di aprire un procedimento. Questo il comunicato della FIGC: “Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha aperto un procedimento sulla presunta bestemmia pronunciata dal calciatore Gianluigi Buffon durante la partita Parma-Juventus. La frase, riportata su diversi media e social media, nel corso della diretta della gara era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo. Dopo quanto emerso, comunque, l’indagine aperta servirà a fare chiarezza anche attraverso la possibilità di ascoltare il diretto interessato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<