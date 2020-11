Bordas: “Morata avrebbe potuto sostituire Suarez, ma non piaceva a chi doveva decidere”

TORINO- Javier Bordas, ex dirigente del Barcellona, ha svelato un retroscena riguardante Alvaro Morata ai microfoni del Mundo Deportivo: “Pensavo già negli ultimi anni che avrebbe potuto sostituire Suarez, che aveva bisogno di un cambio. Non ci sono tanti in grado di farlo perchè Luis è uno dei migliori, ma Morata ne sarebbe stato in grado. Voleva andare via dal Chelsea, ne parlai con Bartomeu e mi disse che gli piaceva molto. Cercai di muovermi in prima persona per completare l’affare, ma fu impossibile portaro a termine. Il problema è che Morata non piaceva a chi doveva decidere e arrivò Boateng…”.