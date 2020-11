TORINO- Buone notizie in casa Juventus arrivano dall’infermeria. Leonardo Bonucci, infatti, sarebbe pronto a tornare in campo in anticipo rispetto alle previsioni, avendo ormai superato il fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il numero 19 potrebbe essere disponibile già sabato sera con il Benevento, anche se difficilmente Pirlo lo rischierà dal primo minuto.