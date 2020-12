Bonucci, stessa sorte di quel Juve-Roma: il difensore lo ricorda sui social…

TORINO – I tifosi juventini ormai ci stanno facendo l’abitudine a vincere il derby della Mole in extremis. Quello di ieri infatti, è stato il terzo degli ultimi 7 anni vinto nei minuti finali, regalando la gioia alla città di Torino (sponda bianconera). Il gol vittoria è stato messo a segno da Leonardo Bonucci che, non è nuovo a segnare reti decisive a tempo praticamente scaduto. Il precedente che risale alla mente dei tifosi juventini porta inevitabilmente a quel Juve-Roma del 2014 terminato 3-2 e che, rievoca ricordi speciali pure nella mente del difensore viterbese. L’attuale capitano della Vecchia Signora ha infatti postato una storia sul suo profilo Instagram che, immortala i frame delle due esultanze, prima quella ai giallorossi e infine quella piu recente di ieri sera. Tutto il popolo bianconero si augura di poterne vedere altre. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA