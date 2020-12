Bonucci sbaglia tutto e i tifosi si infuriano: “Non meriti la fascia, vai via”

TORINO – Quella di ieri è stata una serata amarissima per la Juve che, non poteva chiudere nel peggiore dei modi il 2020. I bianconeri si sono infatti visti schiacciare per 0-3 dalla Fiorentina all’Allianz Stadium, precedente che in questi 10 anni era accaduto solo al Real, nella notte in cui CR7 prenotó il suo biglietto per Torino. Serata difficile da mandare giù soprattutto per Bonucci, autore di una partita disastrosa, condita da tantissime sbavature difensive. Proprio in virtù della performance del centrale viterbese, i tifosi juventini si sono scagliati su di lui, invitandolo addirittura ad abbandonare la squadra. Sui social infatti, si possono leggere commenti di tutti i tipi, come: “Non vogliamo più vederti, sei un danno peggio della grandine”, oppure: “Caro Leo è ora che ti togli quella fascia che non meriti e vai via”, o ancora: “Per quanto ancora dovremmo sopportare Bonucci?”. Insomma, che i tifosi siano andati su tutte le furie è evidente, quello meno chiaro è capire se il rapporto sarà in grado di ricucirsi nel tempo o se dovrà trovare una strada differente.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<