Bonucci: “Questa vittoria ci dà lo spirito giusto per andare a giocare a Barcellona”

TORINO – Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita contro la Dynamo Kiev.

SULLA GARA – “Abbiamo fatto una buona partita, l’obiettivo era vincere per dare un ulteriore stimolo e andare a giocare a Barcellona una grande partita, facendo crescere la nostra autostima e la voglia di andare avanti su questa strada credendo in tutto ciò che facciamo. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo fatto fatica a pressare il loro portatore e ci siamo abbassati, ma a parte un’occasione in cui loro hanno creato una potenziale palla gol abbiamo condotto un buon match. Certo, segnare tre gol al Barça non sarà facile, ma nel percorso di crescita di tanti di noi giocare queste partite fa sì che in futuro l’esperienza sia maggiore.”

SULLE DIFFERENZE CON LA PASSATA STAGIONE – “Siamo al punto in cui dovevamo essere, non avendo avuto né riposo né precampionato adatto. Dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto, e oltre a questo cercare dentro di noi la voglia, la fame e l’applicazione perché la Juventus non si può permettere di lasciare punti contro Benevento e Crotone. Ma fa parte di un percorso di crescita, abbiamo giocato con diversi giovani alla prima esperienza con questa maglia: non si può chiedere tutto e subito, ma vedo tanta voglia. Il percorso per ora in campionato non rispecchia la nostra forza, ma tutte le grandi squadre stanno facendo un po’ fatica. Ma sappiamo di dover migliorare e vincere partite su partite”.