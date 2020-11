Bonucci lascia il ritiro della Nazionale per un problema muscolare: “Torno a Torino”

TORINO – Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha lasciato in questi minuti il ritiro della Nazionale in cui si stava allenando e preparando per i due match di Nations League. Queste le dichiarazioni del difensore bianconero a Sky Sport: “Ho spinto tanto e ho stretto i denti negli ultimi 20 giorni. Sono costretto a fermarmi, ora a Torino valuteremo i giorni. Speravo che in questa settimana il fastidio passasse. Con la Lazio, nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidio”. A Torino Bonucci farà le dovute verifiche e lavorerà per recuperare in vista del prossimo match di Serie A contro il Cagliari.