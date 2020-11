Bonucci: “La Lazio non ha fatto nulla di eclatante. Gol Caicedo? Se bisogna dare la colpa di difensori…”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dopo il pari per 1-1 tra Juve e Lazio: “Abbiamo giocato 93′ minuti da vera Juve, con un palleggio che ha messo in difficoltà la Lazio. Il gol preso deriva da troppe leggerezze, dobbiamo essere più concentrati se vogliamo centrare gli obiettivi. Quando ci dimostriamo aggressivi nessuno ci impensierisce. Non abbiamo rischiato nulla, ma per diventare una squadra vera certe gare vanno vinte. Caicedo? Come avrei dovuto difendere su quel gol? Lui è stato bravo, poi se bisogna dare sempre la colpa ai difensori diciamolo…Io mi sono messo tra palla e pallone come insegnano, è stato bravo lui a girarsi sul destro. Sicuramente potevo fare di più, ma bisogna anche riconoscere i meriti agli avversari. Sostituzioni? Paulo e Federico hanno fatto il loro lavoro, la Lazio non ha fatto nulla di eclatante”.