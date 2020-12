Bonucci: “La Juve più brutta della stagione. Chiedo scusa ai tifosi”

TORINO – La Juventus ha chiuso la stagione calcistica 2020 nel peggiore dei modi, incassando un secco 0-3 in casa contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Gara che è stata condizionata da una serie di errori arbitrali, oltre al mancato atteggiamento dei bianconeri, come dichiarato anche da Pirlo nel post partita. A fare mea culpa ci ha pensato anche l’attuale capitano della Juve, Leonardo Bonucci, il quale ha postato una foto sul suo account Instagram, sotto alla quale scrive: “La piu brutta Juve di questa stagione. Chiedo scusa a tutti i tifosi, a nome mio in primis. Non c’è nulla da aggiungere”.