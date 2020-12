Bonucci: “Juve-Porto straordinaria e rara occasione di fare un passo avanti per la mia carriera”

TORINO – Il sorteggio di Champions di questa mattina ha dato il suo esito: Juventus e Porto si incrocieranno ancora, e questa partita rimanda immediatamente a quella giocata il 22 febbraio del 2017.

Allora i bianconeri la vinsero con le reti di Pjaca e Dani Alves, ma in quell’occasione in difesa c’era un’assenza pesante, quella di Leonardo Bonucci.

L’immagine del difensore, nonché pilastro della difesa bianconera, seduto sullo sgabello in tribuna a Oporto fece molto discutere, soprattutto perché quello fu un segnale di rottura definitiva tra il giocatore e Massimiliano Allegri. Durante il mercato estivo di quell’anno, infatti, Bonucci approdò al Milan, per poi fare mea culpa e ritornare a Torino l’estate successiva, quella dell’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Ecco che, a poche ore dal sorteggio, è arrivato sul suo profilo Instagram il commento del difensore juventino: “Con Juve-Porto la mia carriera ha la straordinaria quanto rara occasione di fare un prezioso passo in avanti. Sono passati 1391 giorni da quella partita. Giorni che mi hanno insegnato quanto sia importante per un giocatore riuscire a mattere da parte l’ego personale a favore del bene della squadra. Voglio sfruttarla al meglio. Con motivazione, passione e amore per la maglia che indosso”.

