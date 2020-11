TORINO- Impegnato per la campagna per entrare nel consiglio AIC, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al taglio degli stipendi in casa Juve avvenuto nel periodo del lockdown: “Noi della Juve lo abbiamo fatto, ma il calcio non si salva solamente in questa maniera”. Queste le sue parole ai microfoni de Il Corriere della Sera.