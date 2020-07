Bonucci festeggia a distanza il compleanno di suo figlio

TORINO- In attesa del match di stasera contro il Milan, sua ex squadra, Leonardo Bonucci festeggia il compleanno di suo figlio Lorenzo, in maniera virtuale. Il difensore juventino infatti, assente da casa per via degli impegni calcistici, ha dedicato al compleanno di suo figlio una storia su Instagram, aggiungendo un messaggio d’auguri: “Festeggiamenti a distanza, auguri lorenzetto del mio cuore!”. Ora i tifosi juventini sperano vivamente che il capitano possa aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria, per “regalare” a Lorenzo anche tre punti fondamentali per la lotta scudetto.

