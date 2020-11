Bonucci al fianco dell’AIC: “I giocatori importanti devono aiutare i più deboli”

TORINO- Leonardo Bonucci ha deciso di “scendere in campo” al fianco di Calcagno e Grazioli nelle elezioni per il prossimo direttivo AIC. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dell’ANSA: “I giocatori importanti devono metterci la faccia anche per aiutare i più deboli. Io ho detto che ci sono attraverso Gianni Grazioli e Umberto Calcagno. Aspettiamo le elezioni per poi affrontare i problemi che ci troviamo di fronte a causa del Covid. Sarà compito della FIGC lavorare di comune accordo coi presidenti delle varie componenti. Credo che raggiungeremo insieme un risultato”.