TORINO – Al minuto 75 del match contro l’Hellas Verona, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha lasciato il terreno di gioco per infortunio lascando il posto al giovane Frabotta. Problema al flessore che non sembra grave per il centrale della Nazionale italiana, ma che potrebbe essere sufficiente a tenerlo fuori dalla sfida di Champions League contro il Barcellona. Nelle prossime ore sapremo sicuramente di più.