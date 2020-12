TORINO – L’ex giocatore, Zibi Boniek, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa la stagione della Juventus: “Ronaldo segna in qualsiasi squadra, però se i bianconeri non vinceranno la Champions il bilancio non sarà così positivo. E il primo ad esserne dispiaciuto sarei io, perché sono innamorato calcisticamente di Cristiano. Mi piace in tutto: come si allena, come gioca, come segna”.