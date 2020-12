Boniek: “Juve più attrezzata del Napoli per lo scudetto. Zielinski farebbe il titolare in bianconero”

TORINO- L’ex attaccante polacco Zibignew Boniek ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il Napoli quest’anno può puntare allo scudetto, ma parliamoci chiaro: la Juve ha una rosa più completa. Non è una stupidaggine quando si dice che è diverso vincere lo scudetto a sud e a nord. Zielinski? Potrebbe fare il titolare anche in bianconero, come in qualsiasi altra squadra del mondo. E’ uno dei più forti, ma mettendoci più cattiveria può migliorare ancora molto”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<