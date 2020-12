Boniek: “Con Rossi il periodo più bello della mia vita. Non sapevo dei suoi problemi”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante polacco Zibignew Boniek ha voluto ricordare l’amico ed ex compagno Paolo Rossi: “Sono triste, ammetto che mi è scesa qualche lacrima saputa la notizia. Con Paolo ho vissuto il momento più bello della mia vita, tre anni in cui abbiamo vinto tanto e si è creato qualcosa di speciale. Alla Juve aveva la camera affianco alla mia, mi ha insegnato a giocare a scopa, era fantastico, ci siamo sentiti, non spesso, ma sapevo tutto di lui. Mi ha invitato al suo agriturismo, ma non ho fatto in tempo ad andarci. Non sapevo dei suoi problemi, l’ho visto ad inizio anno ed era sempre sorridente. Quando sono arrivato alla Juve, era già campione del Mondo. Era il re dell’area di rigore”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<