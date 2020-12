Bonan: “Di Cristiano Ronaldo mi impressiona il tiro in porta”

TORINO – Alessandro Bonan, giornalista sportivo, ha parlato di Cristiano Ronaldo negli studi di Sky Sport: “Di Ronaldo mi impressiona il tiro in porta. È fenomenale perché quando calcia verso la porta la prende sempre. È difficilissimo che gli si alzi o vada a lato. Non è solo un grande talento, vuol dire che si allena tanto”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA