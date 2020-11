TORINO- In un’intervista ai microfoni di DAZN, tra gli altri argomenti, Kevin-Prince Boateng ha avuto modo di parlare di Federico Chiesa, suo ex compagno ai tempi della Fiorentina: “Lui ha tutto per poter diventare un campione. Ha una vita privata regolare e lavora sempre con il massimo impegno. Andare alla Juve è il passo che lo farà crescere ulteriormente, perchè significa potersi allenare con i campioni e avere continuità nelle vittorie”.