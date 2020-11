TORINO- In conferenza stampa, il difensore del Ferencvaros Miha Blazic ha parlato della sfida di domani con la Juve: “Siamo emozionati, sappiamo che avremo davanti una delle migliori squadre d’Europa e d’Italia. Sarà una partita difficile, ma daremo il massimo per provare a portare a casa il risultato. Sempre un onore giocare contro certi calciatori, è un sogno per tutti noi e il motivo per il quale lavoriamo così duramente”.