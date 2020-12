Birindelli: “La Juve stra trovando la sua identità. Chiesa? Non penso abbia voglia di vendicarsi”

TORINO- Ai microfoni di Lady Radio, l’ex terzino della Juventus Alessandro Birindelli è stato intervistato in merito alla partita di stasera tra i bianconeri e la Fiorentina di Prandelli: “La Juventus sta finalmente trovando un’identità di squadra. I giocatori recepiscono le richieste dell’allenatore e lo dimostrano sul campo. La Fiorentina è una buona squadra, un buon mix tra giovani e giocatori di grandeesperienza. Credo però che si sia persa un po’ di autostima e spero che con Prandelli possano ritrovare la strada giusta per tornare a stupire. Rivalità? C’è sempre stata tra le due squadre, anche da parte della formazione juventina. Chiesa? Non penso che il ragazzo abbia voglia di vendicarsi nei confronti della sua ex squadra. A Torino può far bene e può lottare per una maglia da titolare, credo che queste siano le uniche motivazioni che lo spingeranno a fare una grande partita”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<