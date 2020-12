TORINO – Il giocatore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club Viola, dove ha parlato del match vinto contro i bianconeri.

“Sono tanti anni che gioco in A e non mi era mai successo di vincere a Torino in questa maniera. Siamo contenti per noi e per i nostri tifosi, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza nonostante la Fiorentina non meriti di stare dove sta in classifica”.