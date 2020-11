TORINO – Weston McKennie non ha trovato il gol, ma si è reso protagonista di un’ottima prova da titolare nell’ultimo match della sua nazionale. Gli Stati Uniti, impegnati contro Panama, hanno vinto per 6-2 dopo essere passati in svantaggio nei primissimi minuti. Alla doppietta di Fajardo, la formazione americana ha risposto con le doppiette di Soto e Gioacchini, oltre alle reti di Reyna e Lletget.