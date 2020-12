Bia: “Per Pirlo non sarà semplice la gestione di Dybala. Sul rinnovo…”

TORINO – Giovanni Bia, agente di calciatori, ai microfoni di Sky Sport circa la situazione coronavirus e il rinnovo di Paulo Dybala: “Per la diffusione del Covid i prezzi dei calciatori cambieranno e, quindi, anche quello di Dybala si potrebbe abbassare, considerato anche il suo problema contrattuale. Il mercato risentirà di questa situazione. La Joya è un punto di riferimento, per Pirlo non sarà semplice la gestione”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<