Best FIFA women’s coach, Guarino: “Orgogliosa e onorata per la candidatura”

TORINO- Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha espresso la propria soddisfazione per la candidatura al premio Best FIFA Women’s coach 2020 con un post sui social: “Sono orgogliosa e onorata di essere stata nominata per il premio come Miglior allenatore femminile FIFA. Grazie @fifawomensworldcup per questa nomination. Grazie al mio club @juventus. Grazie al mio staff e a tutti i fan. Ma soprattutto grazie a ogni mia singola giocatrice. Sono la chiave del successo di ogni allenatore”: