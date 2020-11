Bergomi: “Per lo scudetto dico Inter, Roma la vera outsider”

TORINO – Giuseppe Bergomi, ex giocatore e oggi opinionista e commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la lotta scudetto: “Il Napoli non lo metterei tra le outsider: mi piace tantissimo Gattuso, ha idee e sta facendo un lavoro straordinario. La rosa è profonda e più strutturata rispetto a una possibile outsider. Quindi il Napoli è da lotta scudetto, mentre come outsider vera dico Roma. Fonseca ha le armi per sorprendere. Ma per lo scudetto dico Inter”.