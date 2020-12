Bergamo: “Frappart? In Italia abbiamo rallentato la crescita delle donne”

TORINO – Paolo Bergamo, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di TMW circa l’arbitro Stephanie Frappart che dirigerà Juve-Dinamo Kiev: “Sì me lo sarei aspettato: noi in Italia invece abbiamo rallentato la crescita delle donne arbitro. Io da responsabile della Can avevo Cristina Cini come assistente che era un bell’esempio per il nostro mondo. Qualcosa ha poi frenato questa crescita. La testa delle donne comunque funziona molto bene e un arbitro oltre alla corsa e alla velocità deve avere tanta testa e capacità di interpretare il regolamento. E’ un bel segnale che la Frappart sta dando al nostro sistema arbitrale: lei peraltro arriva dopo un’altra ottima assistente, la Viennot che io in commissione Uefa designai per partite internazionali. Una donna ripeto è in grado di interpretare il regolamento, che è unico; sono gli uomini che hanno dei pregiudizi ma questo è fortemente sbagliato”.