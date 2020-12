Berbatov: “Allenarsi con Ronaldo era una guerra, era determinato ad essere il migliore. Quando si ritirerà…”

TORINO- Nella sua intervista ai microfoni di Marca, l’ex attaccante bulgaro Dimitar Berbatov ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Sono stato fortunato a condividere con lui una stagione. Allenarsi insieme a Cristiano è stata una guerra perchè non pensava altro che a vincere, anche le partitelle. Ma non è stato male, anzi. Era un bravissimo ragazzo, che ha contribuito a far crescere l’atmosfera di competitività della squadra. Aneddoti? Durante le feste di Natale che organizzavano i giocatori ci divertivamo molto, ma non l’ho mai visto bere neanche in quei giorni. Si è sempre preso cura di sé. Andavi ad allenarti e lui era già lì, poi faceva sempre lavoro extra. Era determinato ad essere il migliore. Quando si ritirerà arriveranno altri a prendere il suo posto, ma finchè lui e Messi non daranno l’addio al calcio non ci renderemo conto della grandezza di questi due atleti”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<