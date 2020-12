Beppe Bozzo su Cassano: “Il giocatore italiano più forte di sempre”

TORINO – Antonio Cassano è stato uno dei giocatori simbolo di inizio millennio per il calcio italiano. Un grande talento, forse non fruttato quanto avrebbe potuto. Comunque, c’è chi continua a stravedere per lui, come il suo agente Beppe Bozzo, che in un’intervista a TuttoSport ha detto:

“Antonio è stato il giocatore italiano più forte di sempre, anche più di Totti e di alcuni giocatori della Juventus come Baggio e Del Piero. Sono dispiaciuto che non sia riuscito a vincere il Pallone d’Oro, perché con il talento che aveva se lo meritava. Spesso ci si dimentica che molte partite è riuscito a vincerle da solo, con alcune giocate che non si vedono neanche alla Play. Credo che sia stato sottovalutato e non ha mai avuto la stampa dalla sua: se avesse avuto un rapporto diverso con i media la sua carriere sarebbe stata molto più lunga, forse durerebbe tuttora“.