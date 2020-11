TORINO- La Federazione uruguaiana ha annunciato la positività al Covid del difensore Matias Vina, che è stato subito messo in isolamento ed è in buone condizioni di salute. Ansia in casa Juve, visto che, nel ritiro della Nazionale sudamericana, è presente Rodrigo Bentancur. Il centrocampista, al momento, è risultato positivo al giro di tamponi ai quali è stato sottoposto, così come il resto della squadra.