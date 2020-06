Bentancur: “Abbiamo messo in campo quello che ci chiede il mister”

TORINO – Rodrigo Bentancur, dopo il successo della Juve sul Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Bellissima partita. Guardiamo a noi stessi, dobbiamo migliorare ancora molto per arrivare allo scudetto. Gioco? Oggi abbiamo messo in campo quello che il mister ci chiede in settimana, sono contento della partita fatta dalla squadra. Personalmente credo di essere cresciuto molto, ogni partita mi sento meglio e stiamo facendo grandi cose”. Ma attenzione perché, proprio dopo la grande vittoria, è arrivata anche un’enorme novità di mercato in casa bianconera, poco fa l’annuncio in diretta: “Colpo a sorpresa, trattativa in corso!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

