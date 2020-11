News Juve – Benevento-Juventus: cosa è successo dopo il fischio finale?

Benevento-Juventus – Ecco cosa sarebbe successo dopo il fischio finale

NEWS JUVE – Un altro risultato deludente per la Juventus in questa stagione: i bianconeri, ieri sera, hanno pareggiato 1-1 sul campo del Benevento, portando a casa molta rabbia e non solo per il risultato. Infatti, al termine della sfida, l’arbitro Fabrizio Pasqua ha espulso Alvaro Morata, che alla prossima giornata salterà il derby. Ma cosa è successo dopo il fischio finale? Il giocatore della Juve sarebbe andato dritto verso il direttore di gara per reclamare il mancato penalty concesso alla sua squadra. “Era un rigore incredibile“, avrebbe detto l’attaccante spagnolo, con fare minaccioso. L’arbitro non c’è stato ed ha estratto il cartellino rosso. Il numero 9 bianconero era stato atterrato in area da Tuia e il contatto sembrava veramente falloso, ma Pasqua aveva lasciato correre. Adesso, oltre a tornare a casa con un solo punto, la Vecchia Signora dovrà anche fare a meno di uno dei suoi uomini più decisivi. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche una grossa notizia di mercato in casa bianconera. Paratici ha deciso, sprint improvviso per un gioiello che ha stregato mezza Europa: contatti avviati! >>>VAI ALLA NOTIZIA