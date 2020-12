Beldì: “Angosciato quando vedo la Fiorentina. Chiesa? Se vuole farci contenti non faccia gol”

TORINO- Giorno di gara per la Juventus, che questa sera all’Allianz Stadium ospiterà la Fiorentina nell’ultima partita del suo 2020. Ai microfoni di Radio Sportiva, il regista e tifoso viola Paolo Beldì ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono angosciato quando guardo la Fiorentina, non mi tornano i conti. La squadra è forte, sono sicurissimo, presi uno per uno i giocatori ci sono. Però non riesco a capire cosa sia successo dalla partita contro l’Inter in poi. Da Iachini a Prandelli non è cambiato niente, siamo in fondo alla classifica dopo aver rischiato di iniziare il campionato con 6 punti in due giornate. Dobbiamo tutti darci una calmata, dai dirigenti ai tifosi passando per i giornalisti, serve tranquillità e pazienza, ho paura dell’isterismo collettivo. Anche se ci fosse Mourinho in panchina non cambierebbe nulla, quindi diamo spazio a Prandelli. Non voglio tornare in Serie B come in passato. Ribery? Mi fido molto di lui, come di tutti gli altri del resto. Nuovo stadio? Ne sento parlare da quando seguo la Fiorentina, cioè dal 1960 più o meno…Chiesa? Se proprio vuol farci felici non faccia gol”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<