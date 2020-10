Barcellona, Piqué: “È oltraggioso che il club abbia speso dei solidi per criticarci”

TORINO – Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato ai microfoni de La Vanguardia criticando aspramente il club blaugrana: “È oltraggioso che il club abbia speso dei solidi per criticarci. Vicenda Messi? Io, da presidente, mi sarei comportato in modo diverso. Ho chiesto a Messi di restare. Mi chiedo come sia possibile che il miglior calciatore della storia, di cui tutti noi abbiamo avuto la fortuna di godere debba mandare un burofax per farsi ascoltare. Per me è stato scioccante. Leo merita tutto. Il nuovo stadio dovrebbe avere il suo nome e poi quello dello sponsor. Dobbiamo avere cura delle figure come lui non screditarle”.