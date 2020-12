Barcellona-Juventus 0-3: impresa compiuta, girone G chiuso al primo posto

TORINO- Una grande Juventus espugna il Camp Nou per 3-0, guadagnandosi il primo posto nel girone G. Partita perfetta da parte della squadra di Pirlo, che ha dominato il campo in lungo e in largo, senza mai correre veri e propri pericoli. Partita sontuosa da parte di tutti i giocatori, con Ronaldo (che ha vinto la sfida a distanza con l’eterno rivale Messi) autore di una doppietta e di un ottimo movimento per il gol di McKennie. Centrocampo dominato dallo statunitense e da Arthur, che vince la sfida personale con Pjanic, risultato comunque tra i più positivi dei padroni di casa. Ora si attende solo il sorteggio dell’urna di Nyon. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<